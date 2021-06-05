Молодожен Мальков с февраля не платит детям алименты

Роман Мальков, совсем недавно сочетавшийся законным браком с актрисой Анастасией Макеевой , оставил прежней супруге Светлане заботу о троих их детях.

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Бывшая жена родила ему четверых детей, но старший сын решил жить с отцом. Похоже, на этом моменте чадолюбие многодетного отца и остановилось – на троих младших денег с февраля месяца он не перечислил и рубля.

Светлана честно ответила в сторис инстаграма на вопрос подписчика, который поинтересовался финансовой порядочностью Малькова:

«С февраля от него ничего не поступает. Суд дает еще месяц дополнительно на случай обжалования».

По решению суда ее экс-супруг обязан выплачивать наследникам по 25 тысяч рублей ежемесячно. Но пока дети этих денег не видели, и Светлана не уверена, «будет ли он их выплачивать».

Она с детьми сейчас находится в Словении, где вся семья и жила ранее. Роман там работал строителем.

Анастасия Макеева, заведя роман с женатым строителем с четырьмя детьми, обзавелась репутацией разлучницы — актрису осудили даже ее поклонники. Сдаваться она не стала и решила объяснить, как было дело — попутно выставив бывшую жену Романа не в лучшем свете. Сам он тоже присоединился и заявил, что платит детям большие алименты.