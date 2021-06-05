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Молодожен Мальков с февраля не платит детям алименты

Ирина Лебедева
1 час назад
Роман Мальков, совсем недавно сочетавшийся законным браком с актрисой Анастасией Макеевой, оставил прежней супруге Светлане заботу о троих их детях.
Молодожен Мальков с февраля не платит детям алименты
Фото: InstagramInstagram
Бывшая жена родила ему четверых детей, но старший сын решил жить с отцом. Похоже, на этом моменте чадолюбие многодетного отца и остановилось – на троих младших денег с февраля месяца он не перечислил и рубля.
Светлана честно ответила в сторис инстаграма на вопрос подписчика, который поинтересовался финансовой порядочностью Малькова:
«С февраля от него ничего не поступает. Суд дает еще месяц дополнительно на случай обжалования».
По решению суда ее экс-супруг обязан выплачивать наследникам по 25 тысяч рублей ежемесячно. Но пока дети этих денег не видели, и Светлана не уверена, «будет ли он их выплачивать».
Она с детьми сейчас находится в Словении, где вся семья и жила ранее. Роман там работал строителем.
Анастасия Макеева, заведя роман с женатым строителем с четырьмя детьми, обзавелась репутацией разлучницы — актрису осудили даже ее поклонники. Сдаваться она не стала и решила объяснить, как было дело — попутно выставив бывшую жену Романа не в лучшем свете. Сам он тоже присоединился и заявил, что платит детям большие алименты.
Светлане такие высказывания — как соль на рану. Она заявила, что не получала никаких денег и направила в прокуратуру жалобу на Макееву. Также женщина опубликовала документы, что Роман действительно является должником.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Генпрокуратура РФ,
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