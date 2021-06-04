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Моргенштерн публично унизил Собчак

Вероника Полынина
1 час назад
Моргенштерн унизил Ксению Собчак на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Видеозапись инцидента публикует Super.
Моргенштерн публично унизил Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во время церемонии Собчак, которая была одной из ведущих шоу, подошла к сидящему в зале Моргенштерну и задала ему вопрос.
«Я уже говорил тебе, Ксюша, и повторю еще раз, надеюсь, последний. С тобой под камерами я буду разговаривать только за деньги», - отреагировал рэпер.
Ксения ответила, что не платит за интервью, и передала микрофон музыканту, но тот больше не издал ни звука.
Собчак предположила, что ее «все боятся», и на нее смелости рэпера якобы не хватает.
В ответ Моргенштерн состроил гримасу, после которой Собчак поинтересовалась, «в чем же тогда дело».
Рэпер начал знаками подзывать Собчак наклониться к нему и поговорить без микрофона, однако телеведущая была непреклонна.
«Нет, вот так вот вы будете своему официанту делать, мне вот так делать не надо», - рассердилась Собчак и назвала девушку Моргенштерна Диляру «женщиной со стразами».
Разрядить ситуацию помог Дмитрий Нагиев. Он в шутку заявил, что не появится с Собчак на одной сцене, пока тоже не получит деньги.
«Проси шесть миллионов, и мы вдвоем порвем эту дрянь», — крикнул со сцены Нагиев Моргенштерну.
Премия «Муз-ТВ» состоялась в пятницу, 4 июня, во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Дмитрий Нагиев,
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