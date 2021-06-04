Моргенштерн публично унизил Собчак

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Во время церемонии Собчак, которая была одной из ведущих шоу, подошла к сидящему в зале Моргенштерну и задала ему вопрос.

«Я уже говорил тебе, Ксюша, и повторю еще раз, надеюсь, последний. С тобой под камерами я буду разговаривать только за деньги», - отреагировал рэпер.

Ксения ответила, что не платит за интервью, и передала микрофон музыканту, но тот больше не издал ни звука.

Собчак предположила, что ее «все боятся», и на нее смелости рэпера якобы не хватает.

В ответ Моргенштерн состроил гримасу, после которой Собчак поинтересовалась, «в чем же тогда дело».

Рэпер начал знаками подзывать Собчак наклониться к нему и поговорить без микрофона, однако телеведущая была непреклонна.

«Нет, вот так вот вы будете своему официанту делать, мне вот так делать не надо», - рассердилась Собчак и назвала девушку Моргенштерна Диляру «женщиной со стразами».

Разрядить ситуацию помог Дмитрий Нагиев . Он в шутку заявил, что не появится с Собчак на одной сцене, пока тоже не получит деньги.

«Проси шесть миллионов, и мы вдвоем порвем эту дрянь», — крикнул со сцены Нагиев Моргенштерну.