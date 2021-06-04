Моргенштерн сбежал из больницы в инвалидной коляске

Утром в пятницу СМИ облетели кадры, на которых Моргенштерна везут на каталке по больничным коридорам. Журналисты предположили, что рэпера госпитализировали из-за камней в почках. Алишер сообщил, что его диагноз подтвердился, и камни теперь не только на нем, но и в нем.
Однако уже через несколько часов Моргенштерн появился на красной дорожке церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». При этом на мероприятие эпатажный артист прикатил не на «Ламбе» или «Ферре», а на инвалидной коляске. По залу рэпер также передвигался на коляске.
О проблемах со здоровьем музыкант на днях сообщил во время прямого эфира в Instagram. Моргенштерн признался, что такой «адской боли» давно не ощущал. Он не забыл передать «привет» всем хейтерам, которые радуются тому, что в 23 года он оказался в больнице с камнями в почках.
«Давно не болел. Это так отвратительно <...>. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то все остальное <...> вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль», — поделился Валеев.