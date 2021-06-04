Моргенштерн сбежал из больницы в инвалидной коляске

Однако уже через несколько часов Моргенштерн появился на красной дорожке церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». При этом на мероприятие эпатажный артист прикатил не на «Ламбе» или «Ферре», а на инвалидной коляске. По залу рэпер также передвигался на коляске.

О проблемах со здоровьем музыкант на днях сообщил во время прямого эфира в Instagram. Моргенштерн признался, что такой «адской боли» давно не ощущал. Он не забыл передать «привет» всем хейтерам, которые радуются тому, что в 23 года он оказался в больнице с камнями в почках.