Киркоров и Дава прибыли на премию «Муз-ТВ на свадебном кабриолете

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Король российской эстрады был одет в белый костюм. Дава облачился в классический черный смокинг.

Стоп-кадр клипа "Ролекс"

Совместное появление артистов, как и их выбор нарядов, не на шутку удивило поклонников и СМИ. Кое-кто даже предположил, что Киркоров и Манукян таким образом продемонстрировали, что они теперь пара.

Компанию Филиппу и Даве составили полуголые мужчины с бабочками на шеях и розами в зубах.

На церемонии вручения премии Киркоров и Манукян должны представить совместный номер на песню «Ролекс». Накануне Филипп продемонстрировал кадры с репетиции и пообещал, что выступление будет «бомбическим» и «фееричным».

Киркоров и Манукян сотрудничают уже больше года. В 2020 году они выпустили совместный клип на песню Rolex. А недавно певец пообещал Даве поездку на «Евровидение».