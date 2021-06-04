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Киркоров и Дава прибыли на премию «Муз-ТВ на свадебном кабриолете

Вероника Полынина
1 час назад
Филипп Киркоров и Давид Манукян приехали на церемонию вручения премии телеканала «Муз-ТВ» на свадебном кабриолете. Кадры с церемонии публикует издание Popcake.tv.
Киркоров и Дава прибыли на премию «Муз-ТВ на свадебном кабриолете
Фото: InstagramInstagram
Король российской эстрады был одет в белый костюм. Дава облачился в классический черный смокинг.
Стоп-кадр клипа "Ролекс"
Совместное появление артистов, как и их выбор нарядов, не на шутку удивило поклонников и СМИ. Кое-кто даже предположил, что Киркоров и Манукян таким образом продемонстрировали, что они теперь пара.
Компанию Филиппу и Даве составили полуголые мужчины с бабочками на шеях и розами в зубах.
На церемонии вручения премии Киркоров и Манукян должны представить совместный номер на песню «Ролекс». Накануне Филипп продемонстрировал кадры с репетиции и пообещал, что выступление будет «бомбическим» и «фееричным».
Киркоров и Манукян сотрудничают уже больше года. В 2020 году они выпустили совместный клип на песню Rolex. А недавно певец пообещал Даве поездку на «Евровидение».
Кстати, на той же церемонии рука об руку появились участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. Они впервые поцеловались на публике и подтвердили давно ходившие слухи об их романе.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Илья Прусикин,Филипп Киркоров,
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