В Сети всплыл пугающий снимок Нелли Кобзон

Издание также делает акцент на том, что во время отпуска никто из простых людей не задумывается о том, в какой позе он сидит на пляже. Также автор колонки сообщает, что идеальные фигуры можно увидеть лишь в «Инстаграме», ведь именно там публикуются снимки, пройденные через фотошоп.