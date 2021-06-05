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В Сети всплыл пугающий снимок Нелли Кобзон

Елена Прошина
30 минут назад
В интернете появился снимок супруги Иосифа Кобзона. На фотографии Нелли Михайловна лежит на пляжном лежаке в бело-черном купальнике и повязанной на голову темной косынке. Об этом сообщает «Экспресс газета».
В Сети всплыл пугающий снимок Нелли Кобзон
Фото: ТАССТАСС
Пользователи интернета внимательно разглядели снимок и пришли к выводу, что Нелли Кобзон постарела и плохо выглядит. Однако следует обратить внимание на то, что вдове знаменитого советского певца 70 лет.
Как пишет издание, снимок сделан в 2013 году.
Тогда Нелли Михайловна приехала в Сочи на фестиваль «Кинотавр». Воспользовавшись случаем, она решила посетить пляж.
Издание также делает акцент на том, что во время отпуска никто из простых людей не задумывается о том, в какой позе он сидит на пляже. Также автор колонки сообщает, что идеальные фигуры можно увидеть лишь в «Инстаграме», ведь именно там публикуются снимки, пройденные через фотошоп.
По словам вдовы Кобзона, она сохраняет восхитительную внешность благодаря позитивному настрою, умению улыбаться, несмотря ни на что, и радоваться любой мелочи, не обращая внимания на неудачи.
Нелли Михайловна и Иосиф Кобзон поженились в 1971 году. За его плечами было уже два неудачных брака, но этот оказался идеальным. Его предыдущими женами были певица Вероника Круглова и актриса Людмила Гурченко. Семья Нелли Кобзон всегда была самой важной частью ее жизни.
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