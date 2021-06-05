«Пузатая»: Буланову раскритиковали за округлившийся живот

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Пока участникам эфира приходится делиться атмосферными снимками из студии в своих социальных сетях.

Известный российский певец Кай Метов опубликовал снимок, где запечатлен он вместе с Булановой. Однако, судя по фото, артистка набрала вес. Поклонники не ожидали увидеть артистку в такой форме.

Один из удивленных фанатов написал, что она «пузатая». Реакция была вызвана тем, что она выбрала для участия в шоу обтягивающее платье, которое действительно подчеркнуло ее округлившийся животик.

Есть также вероятность того, что любимая миллионами певица уже разучилась позировать перед камерами, которые, как известно, прибавляют вес.

«Прекрасная добрая программа! Таня, мои поздравления, эфир будет бомба! Листаем, чтобы увидеть больше», – написал Метов.