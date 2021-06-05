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«Пузатая»: Буланову раскритиковали за округлившийся живот на снимке

Елена Прошина
29 минут назад
Певица Татьяна Буланова на днях стала участницей вечернего шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Выпустить известный проект должны в самое ближайшее время. Об этом сообщает «Экспресс газета».
«Пузатая»: Буланову раскритиковали за округлившийся живот
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пока участникам эфира приходится делиться атмосферными снимками из студии в своих социальных сетях.
Известный российский певец Кай Метов опубликовал снимок, где запечатлен он вместе с Булановой. Однако, судя по фото, артистка набрала вес. Поклонники не ожидали увидеть артистку в такой форме.
Один из удивленных фанатов написал, что она «пузатая». Реакция была вызвана тем, что она выбрала для участия в шоу обтягивающее платье, которое действительно подчеркнуло ее округлившийся животик.
Есть также вероятность того, что любимая миллионами певица уже разучилась позировать перед камерами, которые, как известно, прибавляют вес.
«Прекрасная добрая программа! Таня, мои поздравления, эфир будет бомба! Листаем, чтобы увидеть больше», – написал Метов.
Востребованность Татьяны Булановой стремительно стала расти. В марте вышел ремейк на композицию певицы «Не плачь» - ее спела Гузель Хасанова. Однако Булановой не понравилась версия, исполненная певицей.
Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Андрей Малахов,
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