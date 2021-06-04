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Лера Кудрявцева рассказала о предательстве близких на примере подруги

Lenta.ru
2 часа назад
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как ее подруга из-за потенциальных проблем со здоровьем столкнулась с предательством близких людей. Об этой ситуации на примере знакомой она сообщила в Instagram.
Лера Кудрявцева рассказала о предательстве близких на примере подруги
Фото: @leratv@leratv
«История предательства и человеческой слабости. Жила-была девушка, красивая и добрая, интеллигентная и статная. Работала, любила, жила, дружила», — начала рассказ Кудрявцева.
По ее словам, подруга во время обследования узнала, что ей предварительно диагностировали рак. Услышав о потенциально смертельном диагнозе, знакомая была в панике, заплакала. Она решила не скрывать информацию об этом и рассказала самым близким — подруге, другу с работы и возлюбленному.
В итоге для подтверждения диагноза девушка сдала новые анализы, но результаты будут только через три недели.
«Недели слез, собирания себя, принятия, отчаяния, страха. Подруга ее вдруг перестала звонить, друг с работы доложил начальству, и ее уволили одним днем по состоянию здоровья, мужчина исчез!» — описала произошедшее дальше Кудрявцева.
При этом новые результаты показали, что рака у нее нет. Ведущая заключила, что помнит слезы подруги, и назвала слабыми тех, кто покинул ее в тот тяжелый момент жизни.
Ранее Кудрявцева объяснила, почему она плачет в некоторых выпусках программы «Секрет на миллион». Она отметила, что воспринимает рассказы гостей своей передачи как что-то личное. По словам ведущей, попытки не вовлекаться в чужие болезненные воспоминания оказываются тщетными.
Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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