Лера Кудрявцева рассказала о предательстве близких на примере подруги

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как ее подруга из-за потенциальных проблем со здоровьем столкнулась с предательством близких людей. Об этой ситуации на примере знакомой она сообщила в Instagram

Фото: @leratv @leratv

«История предательства и человеческой слабости. Жила-была девушка, красивая и добрая, интеллигентная и статная. Работала, любила, жила, дружила», — начала рассказ Кудрявцева.

По ее словам, подруга во время обследования узнала, что ей предварительно диагностировали рак. Услышав о потенциально смертельном диагнозе, знакомая была в панике, заплакала. Она решила не скрывать информацию об этом и рассказала самым близким — подруге, другу с работы и возлюбленному.

В итоге для подтверждения диагноза девушка сдала новые анализы, но результаты будут только через три недели.

«Недели слез, собирания себя, принятия, отчаяния, страха. Подруга ее вдруг перестала звонить, друг с работы доложил начальству, и ее уволили одним днем по состоянию здоровья, мужчина исчез!» — описала произошедшее дальше Кудрявцева.

При этом новые результаты показали, что рака у нее нет. Ведущая заключила, что помнит слезы подруги, и назвала слабыми тех, кто покинул ее в тот тяжелый момент жизни.