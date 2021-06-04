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Раскрыт диагноз госпитализированного Моргенштерна

Лера Букина
40 минут назад
Российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) снова госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Star News.
Как сообщается, предварительный диагноз - камни в почках. Обращаясь к своим подписчикам, он сказал, что он их обманул. Однако канал усомнился в этом.
О наличии проблем со здоровьем музыкант на днях сообщил во время прямого эфира в социальной сети Instagram.
Он признался, что всю жизнь испытывал страх перед этим диагнозом (камни в почках). Кроме того, Моргенштерн признался, что такой «адской боли» давно не ощущал. Он не забыл передать «привет» всем хейтерам, которые радуются тому, что в 23 года он оказался в больнице с камнями в почках.
«Давно не болел. Это так отвратительно <...>. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то всё остальное <...> вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль», — поделился Валеев.
Моргенштерн также посоветовал своим подписчикам придерживаться правильного питания, не употреблять наркотики и спиртное. По словам рэпера, он больше не сможет «рок-н-роллить», как раньше. Ситуация является для него уроком и поводом вести здоровый образ жизни.
Также буквально на днях Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Сначала он выпустил пластинку Million Dollar: Happiness, а позднее - Million Dollar: Business.
Шоу-бизнес,Видео,Москва,
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