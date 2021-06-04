Российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) снова госпитализировали в одну из клиник Москвы . Об этом сообщает Telegram-канал Star News.

Как сообщается, предварительный диагноз - камни в почках. Обращаясь к своим подписчикам, он сказал, что он их обманул. Однако канал усомнился в этом.

О наличии проблем со здоровьем музыкант на днях сообщил во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

Он признался, что всю жизнь испытывал страх перед этим диагнозом (камни в почках). Кроме того, Моргенштерн признался, что такой «адской боли» давно не ощущал. Он не забыл передать «привет» всем хейтерам, которые радуются тому, что в 23 года он оказался в больнице с камнями в почках.

«Давно не болел. Это так отвратительно <...>. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то всё остальное <...> вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль», — поделился Валеев.

Моргенштерн также посоветовал своим подписчикам придерживаться правильного питания, не употреблять наркотики и спиртное. По словам рэпера, он больше не сможет «рок-н-роллить», как раньше. Ситуация является для него уроком и поводом вести здоровый образ жизни.