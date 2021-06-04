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«Три недели слез и отчаяния»: Лера Кудрявцева о предательстве

Елена Прошина
1 час назад
Лера Кудрявцева поделилась со своими поклонниками сокровенным - она рассказала личную и очень драматичную историю о страшном диагнозе и предательстве. Таким способом она решила оказать поддержку своей близкой подруге в тяжёлый момент. Об этом пишет «7дней.ру».
«Три недели слез и отчаяния»: Кудрявцева о предательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лера Кудрявцева всегда была открыта перед своими поклонниками, за что они ее и любят. Звезда не боится делиться откровениями. Случалось так, что ее фолловеры впадали в ступор и рыдали. Эта ситуация вынудила их поступить таким же образом.
«Как гром среди ясного неба предварительный диагноз - рак. Конечно, она в панике, истерике, слезах. Все, жизнь закончилась. Пожить не успела. Страх, боль, отчаяние», - сообщила телезвезда.
Как рассказала Кудрявцева, подруга поделилась своей бедой с самыми близкими людьми. По словам телеведущей, она сдала новые анализы. Из результаты необходимо было ждать несколько недель.
«Степень ее отчаяния описать невозможно! Три недели слез, принятия, отчаяния, страха», - рассказала Лера.
Также она вспомнила о том, как друзья нанесли ей удар в спину. Ее уволили после того, как друг с работы выдал секрет женщины.
«Мужчина исчез! Приходят новые анализы! Смертельного диагноза нет! Есть проблема, но все излечимо. Милая, я помню твои слезы, помню свои слезы, о которых ты не знала. Главное, что ты здорова» - сказала Кудрявцева.
Друзья хорошо отзываются о телеведущей, говоря, что на неё всегда можно положиться. У неё «мужской склад ума в смысле дружбы», говорит Вячеслав Манучаров.
Он также назвал Кудрявцеву «солдатом, с которым можно пойти в разведку».
Шоу-бизнес,Вячеслав Манучаров,Лера Кудрявцева,
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