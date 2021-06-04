«Три недели слез и отчаяния»: Кудрявцева о предательстве

Лера Кудрявцева поделилась со своими поклонниками сокровенным - она рассказала личную и очень драматичную историю о страшном диагнозе и предательстве. Таким способом она решила оказать поддержку своей близкой подруге в тяжёлый момент. Об этом пишет «7дней.ру»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лера Кудрявцева всегда была открыта перед своими поклонниками, за что они ее и любят. Звезда не боится делиться откровениями. Случалось так, что ее фолловеры впадали в ступор и рыдали. Эта ситуация вынудила их поступить таким же образом.

«Как гром среди ясного неба предварительный диагноз - рак. Конечно, она в панике, истерике, слезах. Все, жизнь закончилась. Пожить не успела. Страх, боль, отчаяние», - сообщила телезвезда.

Как рассказала Кудрявцева, подруга поделилась своей бедой с самыми близкими людьми. По словам телеведущей, она сдала новые анализы. Из результаты необходимо было ждать несколько недель.

«Степень ее отчаяния описать невозможно! Три недели слез, принятия, отчаяния, страха», - рассказала Лера.

Также она вспомнила о том, как друзья нанесли ей удар в спину. Ее уволили после того, как друг с работы выдал секрет женщины.

«Мужчина исчез! Приходят новые анализы! Смертельного диагноза нет! Есть проблема, но все излечимо. Милая, я помню твои слезы, помню свои слезы, о которых ты не знала. Главное, что ты здорова» - сказала Кудрявцева.

Друзья хорошо отзываются о телеведущей, говоря, что на неё всегда можно положиться. У неё «мужской склад ума в смысле дружбы», говорит Вячеслав Манучаров