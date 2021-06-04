«Он не ведает, что творит»: Разин о поведении Шатунова

По словам Разина, 1 июня Шатунов проиграл дело. Исполнение им песен из репертуара «Ласковый май» является демонстрацией нарушения авторских прав, указал он. Также Разин заявил, что ему жалко исполнителя из-за его веры в победу.

Разин подчеркнул, что в ходе продажи прав на композиции он обратился к новым правообладателям дать такое же право Шатунову. Но, по словам Разина, он отказался идти на это, потому не стал заключать мирное соглашение. Разин также заявил, что опечален из-за случившегося, поскольку всегда хорошо относился к своему коллеге. Они раньше были друзьям.