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«Он не ведает, что творит»: Разин о поведении Шатунова

Елена Прошина
1 час назад
Юрия Шатунова лишили права исполнять песни из репертуара «Ласковый май», однако артист все еще дает сольные концерты. Он рискует столкнуться с неприятностями, сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на «Собседеник.ру».
«Он не ведает, что творит»: Разин о поведении Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На сегодняшний день он не хочет осознавать, что не имеет права на сольных концертах исполнять песни «Ласкового мая». Продюсер группы Андрей Разин заявлял коллеге, что ему грозят судебные разбирательства.
По словам Разина, 1 июня Шатунов проиграл дело. Исполнение им песен из репертуара «Ласковый май» является демонстрацией нарушения авторских прав, указал он. Также Разин заявил, что ему жалко исполнителя из-за его веры в победу.
Разин подчеркнул, что в ходе продажи прав на композиции он обратился к новым правообладателям дать такое же право Шатунову. Но, по словам Разина, он отказался идти на это, потому не стал заключать мирное соглашение. Разин также заявил, что опечален из-за случившегося, поскольку всегда хорошо относился к своему коллеге. Они раньше были друзьям.
«Он не ведает, что он творит, нарушая авторские права. Он подставил не только себя, но и тех, кто причастен к его концертам», - сообщил Разин в разговоре с «Собеседником».
Юрий Шатунов в эфире телешоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» заявлял об угрозах продюсера Андрея Разина.
Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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