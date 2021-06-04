Раскрыт примерный гонорар Шнура за выступление на ПМЭФ

Российскому музыканту и лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову
могли заплатить за выступление на мероприятии ПМЭФ-2021 почти за $1 млн. Об этом сообщает KP.RU
в Санкт-Петербурге со ссылкой на источник в event-сфере. Он заявил, что гонорар составил около 60 млн рублей.
По словам другого собеседника портала, сумма $1 млн является лишь вознаграждением самого певца, остальным участникам коллектива заплатили 4–5 млн рублей.
«Плюс, не забывайте, райдер, свет, звук, техника, бытовые вещи. Поэтому сумма за выступление «Ленинграда» на ПМЭФ значительно выше», — сообщил представитель отрасли.
Шнурову пришлось срочно покинуть вечеринку Международного экономического форума в связи с внезапными родами у молодой супруги. Мероприятие проходило на Крестовском острове в ресторане Royal Beach в Петербурге.
О том, что шоумен и его четвёртая жена Ольга Абрамова
ждут ребёнка, музыкант рассказывал ещё в декабре прошлого года.
Ребенок стал третьим у артиста. У Шнурова есть 28-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой, 21-летний сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной. А с 2010 по 2018 год Шнуров был женат на Матильде Мозговой. Благодаря браку с ней музыкант стал лучше – он бросил курить, изменил стиль и стал очень востребованным исполнителем.
Также сообщалось, что Шнуров представил в Instagram свой новый коллектив.