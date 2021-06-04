Раскрыт примерный гонорар Шнура за выступление на ПМЭФ

Ребенок стал третьим у артиста. У Шнурова есть 28-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой, 21-летний сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной. А с 2010 по 2018 год Шнуров был женат на Матильде Мозговой. Благодаря браку с ней музыкант стал лучше – он бросил курить, изменил стиль и стал очень востребованным исполнителем.