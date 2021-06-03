"Очнулась я не сразу": У Макеевой начались проблемы со здоровьем

Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем, начавшихся после свадьбы. 23 мая 39-летняя Анастасия Макеева вышла замуж за своего возлюбленного Романа Малькова. 29 мая Анастасия и Роман обвенчались.

Фото: Instagram Instagram

Актриса сообщила, что очень нервничала перед свадьбой и венчанием, около двух недель спала не больше 3 часов в сутки, а также держала пост и причащалась.

В один прекрасный момент Анастасия проснулась без голоса и поняла, что вообще не может говорить.

«Я приезжаю вчера в Питер и бегу к врачу, мне петь в театре, а у меня вообще нет голоса. Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз - кровоизлияние в левой голосовой связке», - поделилась артистка в Instagram.

По словам Макеевой, это один из самых опасных диагнозов для вокалистов, из-за кровоизлияния в связке можно остаться без голоса на несколько месяцев.

Актриса призналась, что «в погоне за быстрым волшебным возвратом голоса» обманула врачей и сказала, что хорошо ела и спала. Тогда они сделали ей укол, после которого она упала в затяжной обморок.

«Очнулась я не сразу, и бедные врачи, перепуганные до смерти, дергали меня за ноги вверх, давили над верхней губой сильно на зубы и после давили голову вниз, заставляя меня поднимать ее наверх. Засунули мне целую шоколадку в рот и заставили жевать, и меня тут же вырвало. В общем, до концерта 4 часа, я лежу на полу в больнице зеленого цвета и не могу встать», - рассказала Анастасия.

Супруг пытался запретить Макеевой играть спектакль, однако «в театре закон: ты не вышел на сцену, только если ты умер».

По словам актрисы, она только на следующий день поняла, в какой опасно ситуации оказалась. Врачи объяснили, что обморок длительностью больше минуты может привести к коме, «а там как пойдет».