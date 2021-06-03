Квартиру Максаковой ограбили на $0,5 млн в Москве

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Максакова приехала в квартиру и не смогла открыть ее своим ключом. Вскрыть дверь удалось только с помощью сотрудников оперативных служб.

В квартире артистка обнаружила исчезновение 100 тысяч долларов из сейфа, а также нескольких картин. Общая сумма ущерба оценивается в 500 тысяч долларов.

2 июня издание «Коммерсант» сообщило , что Московский уголовный розыск (МУР) по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверяет бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина на признаки статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в криминальной иерархии).

Основанием стало заявление Максаковой, в котором она заявила, что Тюрин, будучи криминальным лидером, может угрожать ее личной безопасности в связи с желанием завладеть ее квартирой на Пресненской набережной.

Апартаменты площадью 274 квадратных метра Максаковой подарил ее отец. В 2016-2017 годах квартирой незаконно завладели другие люди, но певице удалось восстановить свои права на нее. Тюрин тогда помогал Максаковой вернуть жилплощадь с условием, что она оформит дарственную на квартиру на их общих детей.