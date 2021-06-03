Квартиру Максаковой ограбили на $0,5 млн в Москве

Максакова приехала в квартиру и не смогла открыть ее своим ключом. Вскрыть дверь удалось только с помощью сотрудников оперативных служб.
В квартире артистка обнаружила исчезновение 100 тысяч долларов из сейфа, а также нескольких картин. Общая сумма ущерба оценивается в 500 тысяч долларов.
2 июня издание «Коммерсант» сообщило
, что Московский уголовный розыск (МУР) по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева
проверяет бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина
на признаки статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в криминальной иерархии).
Основанием стало заявление Максаковой, в котором она заявила, что Тюрин, будучи криминальным лидером, может угрожать ее личной безопасности в связи с желанием завладеть ее квартирой на Пресненской набережной.
Апартаменты площадью 274 квадратных метра Максаковой подарил ее отец. В 2016-2017 годах квартирой незаконно завладели другие люди, но певице удалось восстановить свои права на нее. Тюрин тогда помогал Максаковой вернуть жилплощадь с условием, что она оформит дарственную на квартиру на их общих детей.
Позже певица решила, что таким образом экс-супруг хочет завладеть ее жильем, и отказалась заключать договор дарения. Тюрин, в свою очередь, подал в Пресненский суд иск о понуждении Марии Максаковой осуществить дарение.