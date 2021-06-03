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Квартиру Максаковой ограбили на полмиллиона долларов

Вероника Полынина
40 минут назад
Неизвестные ограбили квартиру оперной певицы Марии Максаковой в центре Москвы, сообщает телеграм-канал 112.
Квартиру Максаковой ограбили на $0,5 млн в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Максакова приехала в квартиру и не смогла открыть ее своим ключом. Вскрыть дверь удалось только с помощью сотрудников оперативных служб.
В квартире артистка обнаружила исчезновение 100 тысяч долларов из сейфа, а также нескольких картин. Общая сумма ущерба оценивается в 500 тысяч долларов.
2 июня издание «Коммерсант» сообщило, что Московский уголовный розыск (МУР) по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверяет бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина на признаки статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в криминальной иерархии).
Основанием стало заявление Максаковой, в котором она заявила, что Тюрин, будучи криминальным лидером, может угрожать ее личной безопасности в связи с желанием завладеть ее квартирой на Пресненской набережной.
Апартаменты площадью 274 квадратных метра Максаковой подарил ее отец. В 2016-2017 годах квартирой незаконно завладели другие люди, но певице удалось восстановить свои права на нее. Тюрин тогда помогал Максаковой вернуть жилплощадь с условием, что она оформит дарственную на квартиру на их общих детей.
Позже певица решила, что таким образом экс-супруг хочет завладеть ее жильем, и отказалась заключать договор дарения. Тюрин, в свою очередь, подал в Пресненский суд иск о понуждении Марии Максаковой осуществить дарение.
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,Владимир Колокольцев,Москва,
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