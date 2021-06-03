"Очнитесь:" Моргенштерн сделал заявление после приговора суда

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) прокомментировал решение суда, по которому ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в треках «Розовое вино – 2» и Family.

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Моргенштерн поблагодарил судью за то, что участники заседания несколько раз послушали те самые треки, за которые его судили.

«Хочу сказать (спасибо) за то, что мы послушали материалы дела несколько раз. Некоторые в зале даже пританцовывали. Я так вообще. Мне очень нравятся эти песни», - приводит слова Моргенштерна телеканал «Звезда».

Рэпер также посетовал, что суд не принял доказательств защиты, которая настаивала, что строки, в которых якобы есть пропаганда наркотиков, поет не Моргенштерн.

«Скорее не обидно, а даже смешно, что меня сегодня судили за строчки, которых я не пел, чтоб вы понимали. Мы это в суде говорили: “Ребята, мы слушали несколько раз песни. Смотрите, вот строчки, за которые вы предъявляете. Это мой голос? Это я пою?”» - поделился Валеев.

Кроме того, Моргенштерн считает, что нельзя судить «лирического героя, искусство».

«Вы думаете, что я сплю в этих цепях? Это костюм рэпера. Очнитесь. И мой лирический герой в некоторых песнях - это вот такой крутой парень, плохиш», - объяснил артист.

В заключении Моргенштерн поблагодарил тех, что пожаловался на него в прокуратуру , а также суд за то, что административное дело стало для него очередным «перформансом» и рекламой «стоимостью в сто тысяч рублей».