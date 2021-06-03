Переломы рук и ног: звезда "Аритмии" угодила в больницу

По словам Акимова, из больницы Тиханову выпишут 4 июня. Он отметил, что артистка не может сама себя обслуживать из-за переломов, поэтому ей требуется сиделка. При этом оплатить услуги сиделки из пенсии Тихановой будет не по карману.
Друг актрисы подчеркнул, что в данный момент артистка не участвует в съемках новых проектов, и попросил всех неравнодушных о финансовом участии.
Альбине Тихановой 73 года. В 1970-х годах она работала актрисой разговорного жанра в Москонцерте, позже участвовала в театральных антрепризах. Снялась в 40 фильмах и сериалах, среди которых яркие работы в картинах «Аритмия», «Домашний арест», «Тихий Дон», «Лес», «Эпидемия», «Жизнь и судьба», «Московская сага» и других.