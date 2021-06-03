Переломы рук и ног: звезда "Аритмии" угодила в больницу

Фото: "Бумер. Фильм второй" (2005), "Бумер. Фильм второй" "Бумер. Фильм второй" (2005), "Бумер. Фильм второй"

«У нашей замечательной Альбины Тихановой беда. 30 мая, идя в магазин около дома, она очень неудачно упала и получила переломы обеих рук и правой ноги», - написал он.

По словам Акимова, из больницы Тиханову выпишут 4 июня. Он отметил, что артистка не может сама себя обслуживать из-за переломов, поэтому ей требуется сиделка. При этом оплатить услуги сиделки из пенсии Тихановой будет не по карману.

Друг актрисы подчеркнул, что в данный момент артистка не участвует в съемках новых проектов, и попросил всех неравнодушных о финансовом участии.