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Переломы рук и ног: звезда "Аритмии" угодила в больницу

Вероника Полынина
1 час назад
Актриса Альбина Тиханова попала в больницу с переломами обеих рук и правой ноги. Об этом в Facebook рассказал ее друг Павел Акимов.
Переломы рук и ног: звезда "Аритмии" угодила в больницу
Фото: "Бумер. Фильм второй" (2005), "Бумер. Фильм второй""Бумер. Фильм второй" (2005), "Бумер. Фильм второй"
«У нашей замечательной Альбины Тихановой беда. 30 мая, идя в магазин около дома, она очень неудачно упала и получила переломы обеих рук и правой ноги», - написал он.
По словам Акимова, из больницы Тиханову выпишут 4 июня. Он отметил, что артистка не может сама себя обслуживать из-за переломов, поэтому ей требуется сиделка. При этом оплатить услуги сиделки из пенсии Тихановой будет не по карману.
Друг актрисы подчеркнул, что в данный момент артистка не участвует в съемках новых проектов, и попросил всех неравнодушных о финансовом участии.
Альбине Тихановой 73 года. В 1970-х годах она работала актрисой разговорного жанра в Москонцерте, позже участвовала в театральных антрепризах. Снялась в 40 фильмах и сериалах, среди которых яркие работы в картинах «Аритмия», «Домашний арест», «Тихий Дон», «Лес», «Эпидемия», «Жизнь и судьба», «Московская сага» и других.
Шоу-бизнес,Альбина Тиханова,Павел Акимов,
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