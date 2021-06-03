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Юлианна Караулова родила первенца

Суть событийиещё 1
1 час назад
Певица Юлианна Караулова родила своего первого ребенка. Роды прошли в одной из московских клиник. О рождении первенца 33-летняя звезда сцены сообщила сама в своем блоге. Она поблагодарила всех за теплые слова.
Юлианна Караулова родила первенца
Фото: InstagramInstagram
Юлианна считает рождение ребенка самым важным моментом в своей жизни. Она уверена, что не подведет малыша. Так же, как и ее муж. Пара не стала скрывать ни пол, ни имя новорожденного младенца.
«Добро пожаловать в этот мир, Алекс, Александр или Александр Андреевич, - написал, в свою очередь, папа мальчика. - Я полюбил тебя с того момента, как узнал о твоем существовании».
Юлианна знакома со своим избранником, саунд-продюсером Андреем Черным, со времен своего участия в шоу «Фабрика звезд». Мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца, но пара еще не сыграла свадьбу. Караулова объясняет такое положение дел своей большой занятостью.
Шоу-бизнес,Андрей Черный,Юлианна Караулова,
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