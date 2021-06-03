Пасынок Глюкозы женился на американке

Сын мужа Натальи Чистяковой-Ионовой (известна как певица Глюкоза) женился на американке. Об этом 3 июня сообщает издание StarHit.

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По данным издания, пасынок Глюкозы Александр зарегистрировал брак с девушкой по имени Кэссиди.

«Саша находился в семье, но сейчас он уехал в Америку и принял решение жить там. Недавно женился на американке, потрясающе красивой девушке по имени Кэссиди. Она будущий геолог», — поделилась поп-исполнительница.