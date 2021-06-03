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Пасынок певицы Глюкозы женился

ИА Regnumиещё 2
47 минут назад
Сын мужа Натальи Чистяковой-Ионовой (известна как певица Глюкоза) женился на американке. Об этом 3 июня сообщает издание StarHit.
Пасынок Глюкозы женился на американке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, пасынок Глюкозы Александр зарегистрировал брак с девушкой по имени Кэссиди.
«Саша находился в семье, но сейчас он уехал в Америку и принял решение жить там. Недавно женился на американке, потрясающе красивой девушке по имени Кэссиди. Она будущий геолог», — поделилась поп-исполнительница.
ИА REGNUM напоминает, что Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей, а также сына Александра от первого брака.
Шоу-бизнес,Александр Чистяков,ИА REGNUM,
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