Моргенштерн рассказал о своем диагнозе

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) госпитализирован из-за камней в почках. О том, что у него есть проблемы со здоровьем, музыкант сообщил во время прямого эфира в социальной сети Instagram, передает NEWS.ru.

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Он рассказал, что всю жизнь испытывал страх перед этим. Также Моргенштерн признался, что такой «адской боли» давно не ощущал.

Он передал «привет» всем хейтерам, которые радуются тому, что в 23 года он оказался в больнице с камнями в почках.

«Давно не болел. Это так отвратительно <...>. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то всё остальное <...> вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль», — поделился Валеев.

Исполнитель также порекомендовал своим подписчикам придерживаться правильного питания, не употреблять наркотики и спиртное. По словам Алишера, он больше не сможет «рок-н-роллить», как раньше. Ситуация стала для него уроком и поводом вести здоровый образ жизни.

На днях Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Сначала была выпущена пластинка Million Dollar: Happiness, а уже затем - Million Dollar: Business. Обложки релизов органично выглядят и создают целостный образ рэпера.