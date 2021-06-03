Канделаки разбогатела на 100 млн рублей

Доход Тины Канделаки за год увеличился на 99,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Цена красоты» со ссылкой на открытые данные Ростеха об имуществе работников.

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Если в 2019 году доход Канделаки достигал 158,9 млн рублей, то в 2020 — 258,5 млн рублей. Телеведущая стала активно развивать свои проекты в сфере бьюти-индустрии. Она является обладательницей собственного бренда косметики. Также Канделаки запустила дорогостоящие курсы о красоте и здоровом образе жизни.

Как отмечается, на дочь телеведущей оформили клинику, однако с большой долей вероятности заведение сталкивается с убытками.

Доход мужа Тины Канделаки Василия Бровко ниже – он составляет лишь 37,2 млн рублей. Он работает директором по особым поручениям в Ростехе

Российская телеведущая Тина Канделаки недавно показала в Instagram своим подписчикам упругий живот. Она отметила, что именно массаж помог ей прийти такую форму.

Также Тина Канделаки является генеральным продюсером «Матч ТВ». Она заявляла, что канал готов обеспечить трансляцию последнего товарищеского матча сборной России перед чемпионатом Европы по футболу против команды Болгарии. Она прокомментировала слова главы «Телеспорта» Петра Макаренко о том, что каналы не готовы ставить футбол в эфир, назвав это «наглой ложью».

Портал «РБ-Спорт» недавно заявил, что «Первый канал» будет транслировать матч Россия — Болгария в случае проигрыша