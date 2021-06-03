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Смерть актёра Погребинского связали с внезапной кончиной Динамита

Лера Букина
1 час назад
Поклонники каскадёра и актёра Андрея Погребинского сопоставили его раннюю смерть с внезапной кончиной шоумена Владимира Турчинского по прозвищу Динамит. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на Пятый канал.
Смерть Погребинского связали с кончиной Динамита
Фото: СоцсетиСоцсети
Погребинский ушел из жизни в возрасте 45 лет. О причинах смерти пока ничего неизвестно, но само известие шокировало поклонников.
Погребинский профессионально занимался баскетболом, был мастером спорта. Он окончил факультет психологии СПбГУ. Также он прошел курсы актёрского мастерства. С 2007 года Погребинский стал сниматься в кино – там он был не только актером, но и каскадером.
Благодаря фактурной внешности Погребинскому давали роли охранников и оперативников. В числе его ролей — Громила, Боксёр, Самосвал. Знаменитый спортсмен и рекордсмен в силовых видах спорта Турчинский также снимался в кино. Их обоих фанаты называли «русскими богатырями».
Погребинский стал известен в 2015 году после того, как снялся в сериалах «Полицейский участок», «Улицы разбитых фонарей-15», «Дружина», но стал по-настоящему известен именно благодаря роли полицейского Владимира Доценко в сериале «Ментозавры» (2021 год).
Что касается личной жизни, то Погребинский предпочитал держать ее в тайне.
Владимир Турчинский скончался в возрасте 46 лет и тоже внезапно. Фанаты сразу на это обратили внимание: «Такой молодой, что же случилось? Очень жаль, колоритный артист. Такой трогательный в «Ментозаврах»; «Царствие небесное»; «Запомнился мне в «Ментовских войнах». Видно, что хоть и фактурная внешность, но парень не без таланта».
Шоу-бизнес,Андрей Погребинский,Владимир Турчинский,
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