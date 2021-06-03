Смерть Погребинского связали с кончиной Динамита

Фото: Соцсети Соцсети

Погребинский ушел из жизни в возрасте 45 лет. О причинах смерти пока ничего неизвестно, но само известие шокировало поклонников.

Погребинский профессионально занимался баскетболом, был мастером спорта. Он окончил факультет психологии СПбГУ. Также он прошел курсы актёрского мастерства. С 2007 года Погребинский стал сниматься в кино – там он был не только актером, но и каскадером.

Благодаря фактурной внешности Погребинскому давали роли охранников и оперативников. В числе его ролей — Громила, Боксёр, Самосвал. Знаменитый спортсмен и рекордсмен в силовых видах спорта Турчинский также снимался в кино. Их обоих фанаты называли «русскими богатырями».

Погребинский стал известен в 2015 году после того, как снялся в сериалах «Полицейский участок», «Улицы разбитых фонарей-15», «Дружина», но стал по-настоящему известен именно благодаря роли полицейского Владимира Доценко в сериале «Ментозавры» (2021 год).

Что касается личной жизни, то Погребинский предпочитал держать ее в тайне.