Россияне сравнили смерть Погребинского и Динамита

Поклонники провели неожиданную аналогию между ранней смертью каскадёра и актёра Андрея Погребинского и внезапной кончиной шоумена Владимира Турчинского по прозвищу Динамит. Погребинскому было 45 лет, причины его смерти не сообщаются, но само известие стало полной неожиданностью для фанатов, сообщает Пятый канал.

Фото: Instagram Instagram

Погребинский профессионально занимался баскетболом, был мастером спорта, в 2022 году окончил факультет психологии СПбГУ. Потом он прошёл курсы актёрского мастерства и с 2007 года стал сниматься в кино, где был каскадёром и актёром.

Фактурная внешность Погребинского сыграла свою роль: ему доставались роли охранников, оперативников. Среди его ролей — Громила, Боксёр, Самосвал, что уже само по себе наводит на аналогии со знаменитым спортсменом и силачом Турчинским, который тоже снимался в кино. Их обоих поклонники называли русскими богатырями.

Известность пришла к Погребинскому в 2015 году после съёмок в сериалах «Полицейский участок», «Улицы разбитых фонарей-15», «Дружина». Наибольшую известность ему принесла роль полицейского Владимира Доценко в сериале «Ментозавры» в 2021 году.

Личную жизнь Погребинский предпочитал держать в секрете.

Владимир Турчинский также умер внезапно в возрасте 46 лет, что сразу и отметили фанаты актёра в соцсетях: «Такой молодой, что же случилось? Очень жаль, колоритный артист. Такой трогательный в „Ментозаврах“»; «Царствие небесное»; «Запомнился мне в „Ментовских войнах“. Видно, что хоть и фактурная внешность, но парень не без таланта».