«Поток неадеквата»: Милонов раскритиковал пьяных артистов

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, в последнее время отечественная музыкальная культура переживает не лучшие времена. На российской сцене «появляются странные персонажи», которые зарабатывают популярность не своим талантом, а «скандальными сообщениями», считает политик. В качестве примера депутат привел Моргенштерна, Ольгу Бузову
и Элджея, которые «балансируют на грани Уголовного кодекса и человеческой морали», демонстрируя себя в нетрезвом состоянии и пропагандируя запрещенные вещества.