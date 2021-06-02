Пластическая операция испортила внешность Максаковой

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«У мамы Марии Максаковой после новой пластики глаза не закрываются и не открываются до конца, как у Людмилы Гурченко», - пишет «НеМалахов».

Отмечается, что 80-летняя актриса «пытается сохранить красоту всеми силами».

На опубликованном снимке у Максаковой действительно полуприкрыты глаза, однако возможно, что актриса просто моргает в кадре.

В середине мая актер Стас Садальский заявил, что получил от 80-летней Максаковой предложение руки и сердца. Садальский утверждает, что они поженились и живут под одной крышей.

В соцсетях артист разместил фотографию с Людмилой Максаковой, сделанную в ресторане, и обратился к ее дочери, оперной певице Марии Максаковой.

«Машенька, отойди от нашей квартиры. Иди, у тебя дофига старых квартир. Неприлично биться, когда муж и жена занимаются любовью », - написал он.

Людмила Максакова была замужем дважды. Ее первым супругом был художник Феликс-Лев Збарский, в браке с которым у артистки родился сын Максим. Вторым мужем Максаковой стал Петер Андреас Игенбергс. В этом союзе у актрисы родилась дочь Мария.