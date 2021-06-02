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Пластическая операция испортила внешность Максаковой

Вероника Полынина
1 час назад
Актриса Людмила Максакова сделала новую пластическую операцию, утверждает телеграм-канал «НеМалахов».
Пластическая операция испортила внешность Максаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У мамы Марии Максаковой после новой пластики глаза не закрываются и не открываются до конца, как у Людмилы Гурченко», - пишет «НеМалахов».
Отмечается, что 80-летняя актриса «пытается сохранить красоту всеми силами».
На опубликованном снимке у Максаковой действительно полуприкрыты глаза, однако возможно, что актриса просто моргает в кадре.
В середине мая актер Стас Садальский заявил, что получил от 80-летней Максаковой предложение руки и сердца. Садальский утверждает, что они поженились и живут под одной крышей.
В соцсетях артист разместил фотографию с Людмилой Максаковой, сделанную в ресторане, и обратился к ее дочери, оперной певице Марии Максаковой.
«Машенька, отойди от нашей квартиры. Иди, у тебя дофига старых квартир. Неприлично биться, когда муж и жена занимаются любовью », - написал он.
Людмила Максакова была замужем дважды. Ее первым супругом был художник Феликс-Лев Збарский, в браке с которым у артистки родился сын Максим. Вторым мужем Максаковой стал Петер Андреас Игенбергс. В этом союзе у актрисы родилась дочь Мария.
Стас Садальский в 1970-х был женат на гражданке Финляндии, она была старше него на 15 лет. После рождения дочери в 1975 году супруга Садальского уехала в Финляндию, с дочерью он почти не общался.
Шоу-бизнес,Стас Садальский,Мария Максакова-Игенбергс,Людмила Максакова,Людмила Гурченко,
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