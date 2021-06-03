Ида Галич призналась, что не хочет больше выходить замуж

Ида Галич не хочет, чтобы в ее жизни когда-либо появился новый муж, однако допустила появление любимого мужчины. Об этом она написала в своем Instagram, передает News.ru.

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Такое заявление связано с тем, что блогер переживает расставание с супругом Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года.

«У меня больше не будет мужа. Но я хочу сказать, что для меня деньги при выборе мужчины не так важны. Мой мужчина может быть и детским врачом, и пожарным, который спасает сотни жизней. Я хочу просто им восхищаться», — написала Галич, отвечая на вопрос о будущем избраннике.

По словам блогера, её избранник может быть и «простым программистом», который наслаждается тем, что делает. Это будет приводить ее в восторг, написала Галич.

Поклонники были удивлены таким заявлением.

Как известно, Галич находится в дружеских отношениях со своим бывшим супругом. У них есть годовалый сын Леон.