Ида Галич призналась, что не хочет больше выходить замуж

Ида Галич
не хочет, чтобы в ее жизни когда-либо появился новый муж, однако допустила появление любимого мужчины. Об этом она написала в своем Instagram, передает
News.ru.
Такое заявление связано с тем, что блогер переживает расставание с супругом Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года.
«У меня больше не будет мужа. Но я хочу сказать, что для меня деньги при выборе мужчины не так важны. Мой мужчина может быть и детским врачом, и пожарным, который спасает сотни жизней. Я хочу просто им восхищаться», — написала Галич, отвечая на вопрос о будущем избраннике.
По словам блогера, её избранник может быть и «простым программистом», который наслаждается тем, что делает. Это будет приводить ее в восторг, написала Галич.
Поклонники были удивлены таким заявлением.
Как известно, Галич находится в дружеских отношениях со своим бывшим супругом. У них есть годовалый сын Леон.
Не так давно блогер и телеведущая Ида Галич эмоционально прокомментировала информацию об изменах супруга. В микроблоге она опровергла эти слухи.