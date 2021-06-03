«Это сломало мою психику»: звезда «Ранеток» о первом сексе

Бывшая участница группы «Ранетки» Лена Третьякова поделилась негативным воспоминанием об инциденте, который чуть не сломал ей жизнь. Она стала участницей проекта экс-коллеги Жени Огурцовой, которая решила написать книгу о закулисной жизни коллектива.

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Третьякова заявила, что ее комментарий в книге будет посвящен насильственным действиям со стороны руководящего состава.

Не так давно Третьякова признавалась, что ее первый сексуальный опыт был совсем не по любви. Как выяснилось, она решилась на интимную связь в некотором роде по принуждению, после чего стала сильно переживать по этому поводу. Третьякова захотела поделиться некоторыми деталями.

«Первый секс у меня был с человеком из руководящего состава», - рассказала она.

Она отметила, что все происходило «под эмоциональным давлением». В момент близости она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Третьякова была против такого развития событий. Она также призналась, что хранила невинность до 21 года.

«Это поломало мою сексуальность и психику к чертям», - поделилась экс-«Ранетка».

По словам певицы, даже негативные события прошлого не стали барьером для их надежд. Эта книга, как заявила она, «не про жертв, а про подростков, которых сломали, но они нашли в себе силы встать на ноги».