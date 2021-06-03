Харламову предрекли разрыв с новой возлюбленной

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук вовсе не идеальная пара и их отношения долго не продляться. Такой прогноз нумеролога Клары Кузденбаевой приводит «Комсомольская правда».

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22 июня 2020 года актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.

Позднее в СМИ появилась информация, что комик встречается с Катериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках сериала «Гусар». Пара не подтверждала свои отношения, однако их регулярно видят вместе.

При этом нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что роман Харламова и Ковальчук долго не продлится, так как они не подходят друг другу.

«У Кати классическая нумерология судьи или адвоката: обостренное чувство справедливости, характер жесткий, большая труженица. ( ) С Гариком Харламовым у Кати есть определенная совместимость, так как оба водные знаки. Но это не его вторая половинка. Они оба доноры энергии, а две головы, как говорится, в одном котле не варятся», - заявила она.

По мнению нумеролога, длительность отношений Харламова и Ковальчук будет зависеть от того, как долго девушка готова будет терпеть «беспечные поступки» юмориста.

«Страсти в этих отношениях я не вижу. Катериной, прежде всего, движет материальный мотив: Гарик щедрый, может удивлять дорогими подарками», - пояснила она.