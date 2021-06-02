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Арзамасова удивила фанатов округлившимся животом

Вероника Полынина
37 минут назад
Актриса Елизавета Арзамасова показала свой округлившийся живот и удивила поклонников.
Арзамасова удивила фанатов округлившимся животом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
26-летняя Арзамасова поделилась в сторис Instagram видеозаписью, на которой хорошо виден ее округлившийся живот. Актриса сняла себя в лифте в свободном платье, которое подчеркивало изменения ее фигуры.
Для поклонников оказалось полнейшей неожиданностью, что Елизавета, по всей видимости, находится на поздних сроках беременности.
Дело в том, что Арзамасова регулярно публикует фотографии в соцсети, но все они – «добеременного» периода.
«Что, уже скоро в роддом?!» — поинтересовались фанаты.
В июле 2020 года стало известно о романе 47-летнего экс-фигуриста и хореографа Ильи Авербуха со звездой ситкома «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. 20 декабря они поделились в соцсетях фото и видео со своей свадьбы.
Позже актриса рассказала, что их отношения начались «без резких движений», но поженились они через две недели после сделанного предложения. По словам Арзамасовой, их история кажется многим стремительной, так как они долгое время скрывали, что встречаются.
30 апреля Авербух и Арзамасова объявили о беременности.
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» - написал Авербух.
Шоу-бизнес,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,
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