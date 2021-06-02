Арзамасова удивила фанатов округлившимся животом

Дело в том, что Арзамасова регулярно публикует фотографии в соцсети, но все они – «добеременного» периода.

Позже актриса рассказала, что их отношения начались «без резких движений», но поженились они через две недели после сделанного предложения. По словам Арзамасовой, их история кажется многим стремительной, так как они долгое время скрывали, что встречаются.