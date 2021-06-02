"Опыта не хватает": бывшая участница «Дома-2» о Манукяне

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Отвечая на вопрос подписчика «Как вам Дава?», Рапунцель заявила: «Ну, слушайте, Дава как Дава. Опыта, конечно, не хватает в плане ведения телепроекта «Дом-2», в плане ведущих. Поэтому, мне кажется, в тикток-доме было ему получше».

1 июня на телеканале «Ю» вышли первые выпуски «Дома-2» с новым ведущим Давидом Манукяном. Он занял место покинувшей реалити-шоу Ольги Бузовой.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» - говорил Манукян.

Ольга Бузова и Давид Манукян встречались с 2019 года, в начале 2021-го они расстались.