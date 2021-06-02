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"Опыта не хватает": бывшая участница «Дома-2» о Манукяне

Вероника Полынина
54 минуты назад
Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель оценила дебют блогера Давида Манукяна в качестве ведущего телестройки.
"Опыта не хватает": бывшая участница «Дома-2» о Манукяне
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отвечая на вопрос подписчика «Как вам Дава?», Рапунцель заявила: «Ну, слушайте, Дава как Дава. Опыта, конечно, не хватает в плане ведения телепроекта «Дом-2», в плане ведущих. Поэтому, мне кажется, в тикток-доме было ему получше».
1 июня на телеканале «Ю» вышли первые выпуски «Дома-2» с новым ведущим Давидом Манукяном. Он занял место покинувшей реалити-шоу Ольги Бузовой.
«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» - говорил Манукян.
«Дом-2» в обновленном формате начал выходить на телеканале «Ю» месяц назад. Ведущими проекта стали Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Изначально сообщалось, что Ольга Бузова также будет вести «Дом-2», но затем она отказалась от участия в проекте.
Ольга Бузова и Давид Манукян встречались с 2019 года, в начале 2021-го они расстались.
В июне прошлого года Давид Манукян объявил об открытии собственного тикток-хауса под названием Super House. Сейчас на страницу Super House в TikTok подписаны 4,5 млн человек.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
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