"Староват": Шнуров отказался от TikTok

Он отметил, что не смотрел выступление Манижи и вообще ни разу не видел ни одной трансляции «Евровидения», так как ему «просто жалко времени».

2 июня на ПМЭФ Сергей Шнуров впервые представит свой новый музыкальный проект – группу «Зоя». Он уже поделился ссылкой на альбом коллектива на своей странице в Instagram. Перед тем, как познакомить подписчиков с «Зоей», Шнуров удалил все свои старые публикации и от всех отписался.