"Староват": Шнуров отказался от TikTok

Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров
считает себя «староватым» для TikTok. Об этом он заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Фото: Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
«Я в TikTok, конечно, не пойду, я староват для этих игр. Мне популярность не нужна, я от нее бегу», - приводит ТАСС слова Шнурова.
Музыкант также признался, что ему незачем представлять Россию
на «Евровидении».
«Нет, а зачем? Я нашу страну представляю и без "Евровидения" совершенно прекрасно», - сказал Шнуров.
Он отметил, что не смотрел выступление Манижи и вообще ни разу не видел ни одной трансляции «Евровидения», так как ему «просто жалко времени».
В ходе общения с журналистами музыкант также опроверг слухи о планах участвовать в выборах в Госдуму
от Партии роста из-за «маленькой зарплаты».
«Там маленькая зарплата. Я же буду тратить свое время, а я его оцениваю дорого. Я не меняю свое время на такие деньги», - объяснил экс-лидер «Ленинграда».
2 июня на ПМЭФ Сергей Шнуров впервые представит свой новый музыкальный проект – группу «Зоя». Он уже поделился ссылкой на альбом коллектива на своей странице в Instagram. Перед тем, как познакомить подписчиков с «Зоей», Шнуров удалил все свои старые публикации и от всех отписался.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.