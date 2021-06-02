Это не рак: Продюсер рассказал о болезни Данилко

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В апреле в СМИ появилось заявление Никитина о серьезных проблемах со здоровьем 47-летнего Данилко и большой группе специалистов, которая трудится над его выздоровлением, - врачах из Украины и нескольких европейских стран.

При этом Никитин подчеркивал, что «по сравнению с теми депрессиями, которые были после 2007 года», Данилко находится в прекрасной форме.

Информацию о болезни опровергал приятель Данилко, арт-директор Сергей Горох, а СМИ начали писать о диагностированном у артиста раке.

Никитин напомнил, что до 2007 года Данилко был самым востребованным гастролером в СНГ.

«Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он фактически, как он говорит, не жил. Он говорит: «Юра, я был в Америке пять раз и я ее не помню». < > В какой-то момент он решил, что пора отдохнуть, потому что он сильно загнался. < > Ну и здоровье от такого графика Очень сильно пошатнулось, скажем мягко. У него перепутался день с ночью, у него начался гормональный сбой», - рассказал продюсер.

По словам Никитина, полностью эти проблемы еще не решены, но Данилко уже начал от них избавляться.

«Это, наверное, сказывается на его внешности, он из-за этого сильно переживает», - объяснил Никитин.