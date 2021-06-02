Готовьте кошельки: Алла Пугачева возглавила список самых дорогих звезд на корпоративах

Любопытно, что даже за эти деньги звезда не пойдет выступать к первому встречному. Все решают личные связи, а не валюта. Те, кто все-таки решится пригласить звезду должны быть готовы к долгим переговорам. Отметим, что на втором месте в списке расположилась певица Земфира. Ее приглашение обойдется организаторам в 200 тысяч евро. Это на 50 тысяч евро дороже, чем она просила год назад.