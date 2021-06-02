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Будьте готовы раскошелиться: Алла Пугачева возглавила список самых дорогих звезд на корпоративах

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Певица Алла Пугачева возглавила список российских звезд, которых дороже всего пригласить на корпоратив. Частная вечеринка с ее участием обойдется организаторам в 350 тысяч евро. По сегодняшнему курсу это примерно 31,5 миллиона рублей.
Готовьте кошельки: Алла Пугачева возглавила список самых дорогих звезд на корпоративах
Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com
Любопытно, что даже за эти деньги звезда не пойдет выступать к первому встречному. Все решают личные связи, а не валюта. Те, кто все-таки решится пригласить звезду должны быть готовы к долгим переговорам. Отметим, что на втором месте в списке расположилась певица Земфира. Ее приглашение обойдется организаторам в 200 тысяч евро. Это на 50 тысяч евро дороже, чем она просила год назад.
Наконец, замыкают «тройку призеров» муж Пугачевой юморист Максим Галкин и музыкант Григорий Лепс. В их прайсе значится сумма в 120 тысяч евро, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Алла Пугачева последний раз давала концерт чуть более двух лет назад в честь своего семидесятилетия. Как отмечала тогда звезда, в следующий раз на сцене зрители увидят ее нескоро.
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Григорий Лепс,Алла Пугачева,Комсомольская правда,
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