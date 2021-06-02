Дурацкая ситуация: Максим Галкин о штрафе ПФР

Максим Галкин заявил
, что информация о взыскании судом с него четырех тысяч рублей штрафа за нарушение страхового законодательства в пользу ПФР
является «ерундой», которую «разнесли» все СМИ.
Он опубликовал видео в Instagram, в котором разъяснил ситуацию.
По его словам, он не осведомлен о штрафе, суде, уплатах. Пенсионный фонд также не понимает, о чем идет речь.
Галкин пояснил, что один из Telegram-каналов написал об этом, после чего СМИ «перепечатали» эту информацию.
Он также сделал акцент на том, что ПФР уже с 2018 года не занимается администрированием страховых взносов. В этой связи его удивил факт того, что никто не обратил на это внимания.
«Кто-то написал ерунду — все разнесли», - написал Галкин в комментариях к видео.
Несмотря на его адекватную реакцию, он считает, что случай не является столь уж безобидным.
Артист не намерен обращаться в суд из-за отсутствия у него времени на это.
«Дурацкая ситуация: тихо сидишь дома, никого не трогаешь, платишь взносы, а потом вот так... И бегай теперь по изданиям, доказывай, что ты всё заплатил» — написал Галкин.
Как отмечалось, Пенсионный фонд России в судебном порядке взыскал с юмориста Максима Галкина четыре тысячи рублей взносов. Сообщалось, что он не уплатил их будучи индивидуальным предпринимателем.