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Мэттью Перри расстался с невестой после выхода спецэпизода "Друзей"

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри расстался с невестой Молли Гурвиц, сообщает People со ссылкой на заявление самого артиста.
Мэттью Перри расстался с невестой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
51-летний Перри и 29-летняя литературный агент Гурвиц начали встречаться в 2018 году и помолвились в ноябре 2020 года, однако сейчас разорвали помолвку.
«Некоторые вещи просто не работают, и это одна из них. Я желаю Молли всего самого лучшего», — говорит Перри.
Объявляя о помолвке, Перри заявлял, что встречается «с лучшей женщиной на планете».
О расставании пары стало известно через несколько дней после премьеры спецэпизода сериала «Друзья», в котором снялся Перри.
В спецэпизоде Перри рассказал о сильном беспокойстве во время съемок «Друзей». По его словам, у него усиливалось беспокойство, если аудитория положительно не реагировала на его шутки. В такие моменты у него очень сильно проявлялась неуверенность в своем комедийном мастерстве.
Шоу-бизнес,Мэттью Перри,
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