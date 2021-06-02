Мэттью Перри расстался с невестой

51-летний Перри и 29-летняя литературный агент Гурвиц начали встречаться в 2018 году и помолвились в ноябре 2020 года, однако сейчас разорвали помолвку.

В спецэпизоде Перри рассказал о сильном беспокойстве во время съемок «Друзей». По его словам, у него усиливалось беспокойство, если аудитория положительно не реагировала на его шутки. В такие моменты у него очень сильно проявлялась неуверенность в своем комедийном мастерстве.