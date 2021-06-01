Погребняк пережила несколько нападений маньяков

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария пережила несколько нападений маньяков. Об этом она рассказала в Youtube-шоу «Лучше -правду».

Фото: соцсети соцсети

В первый раз на нее напали в лифте. По словам Марии, ей удалось вырваться, пока двери лифта не закрылись, однако нападавший прыснул ей в глаза из перцового баллончика.

«Оказавшись в безопасности, стала умываться в луже. Потом меня встретили подруга с мамой, завели домой. Приехала полиция, меня увезли на скорой. На следующий день услышала, что этого маньяка нашли. Он в соседнем доме затащил девочку в лифт, изнасиловал ее и убил», - рассказала Погребняк.

В следующий раз Мария оказалась в опасности, когда ехала в такси. Девушке пришлось выпрыгивать из машины на полном ходу, рискуя получить травму.

Еще одно нападение произошло 10 лет назад в Штутгарте. Погребняк уже была замужем и растила детей. Ее супруг выступал за немецкий клуб.

«Это был больной наркоман. Он пришел за мной, явно не за деньгами», - призналась Мария.

По ее словам, поднятый шум и бдительные соседи уберегли ее от покушений. Однако из-за пережитого стресса некоторое время после этого эпизода Погребняк могла жить только в отелях.