Певица Буланова призвала мигрантов уважать Россию

Певица Арина Буланова (Dead Blonde) заявила в своём Instagram, что расизм в России может сойти на нет тогда, когда приезжие признают проблемы своих областей и республик и начнут уважать тех, к кому приехали на заработки. Об этом пишет «Царьград»

Фото: Instagram Instagram

Она отметила, что не понимает «прикол», когда «каждый первый мигрант» сообщает, в какой замечательной стране он родился, какие там прекрасны люди, климат и культура. Однако, по словам певицы, такие люди критикуют русских, называя их «несправедливыми, ленивыми и грязными».

Буланова подчеркнула, что граждане тех «замечательных» республик и стран приезжают к «грязным русским» для того, чтобы зарабатывать деньги для семьи.

«И ведёт себя так, будто бы это русские к нему приехали, а не наоборот», - заявила она.