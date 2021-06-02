Певица Буланова призвала мигрантов уважать Россию

Она отметила, что не понимает «прикол», когда «каждый первый мигрант» сообщает, в какой замечательной стране он родился, какие там прекрасны люди, климат и культура. Однако, по словам певицы, такие люди критикуют русских, называя их «несправедливыми, ленивыми и грязными».
Буланова подчеркнула, что граждане тех «замечательных» республик и стран приезжают к «грязным русским» для того, чтобы зарабатывать деньги для семьи.
Певица призвала приезжих уважать страну и людей, к которым они приехали для заработка. Выяснится, что дело не в расизме, а весь «сюрприз» заключается в человеческом отношении, написала она.