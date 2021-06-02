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Певица Буланова призвала мигрантов уважать Россию

Елена Прошина
28 минут назад
Певица Арина Буланова (Dead Blonde) заявила в своём Instagram, что расизм в России может сойти на нет тогда, когда приезжие признают проблемы своих областей и республик и начнут уважать тех, к кому приехали на заработки. Об этом пишет «Царьград».
Певица Буланова призвала мигрантов уважать Россию
Фото: InstagramInstagram
Она отметила, что не понимает «прикол», когда «каждый первый мигрант» сообщает, в какой замечательной стране он родился, какие там прекрасны люди, климат и культура. Однако, по словам певицы, такие люди критикуют русских, называя их «несправедливыми, ленивыми и грязными».
Буланова подчеркнула, что граждане тех «замечательных» республик и стран приезжают к «грязным русским» для того, чтобы зарабатывать деньги для семьи.
«И ведёт себя так, будто бы это русские к нему приехали, а не наоборот», - заявила она.
Певица призвала приезжих уважать страну и людей, к которым они приехали для заработка. Выяснится, что дело не в расизме, а весь «сюрприз» заключается в человеческом отношении, написала она.
Шоу-бизнес,Мигранты,Царьград ТВ,Россия,
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