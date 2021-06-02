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Мария Погребняк раскрыла тайны о своих отношениях

Елена Прошина
1 час назад
Блогер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк рассказала, что они с мужем долгое время боролись с ревностью. Об отношениях с супругом она рассказала в эфире YouTube-канала «Лучше - правду».
Мария Погребняк раскрыла тайны о своих отношениях
Фото: ТАССТАСС
«После того, как он мне сделал предложение и мы обвенчались, я начала ему говорить: «С кем ты пошел, вот это мне не нравится, а если ты идешь в баню - это смертная казнь сразу же». Потому уже тоже стала ревность [с его стороны - прим.ред.], чтобы я дома была в девять часов вечера и не позже, с кем я иду, что за подружки, в какое место мы идем, как я оделась и так далее», - рассказала Погребняк.
Она сравнила такой подход с тюремным заключением и отметила, что избавиться от ревности ей помогла литература о семейных отношениях.
В итоге, по ее словам, они с Погребняком поняли, что друг другу нужно давать больше свободы.
Павел и Мария Погребняк познакомились еще в школе, их свадьба состоялась в 2014 году. Сейчас они воспитывают троих сыновей. Мария рассказывала, что не пользуется услугами няни, сама провожает детей в школу и помогает делать уроки.
Перед публикацией интервью у Погребняк возникли претензии к автору «Лучше - правду» Сурену Каграманову. В сторис на своей странице в Instagram она отметила, что просила его удалить часть записи.
«Ты доигрался, парнишка, разговор теперь будет другим», - пообещала она.
Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Павел Погребняк,
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