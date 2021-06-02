Мария Погребняк раскрыла тайны о своих отношениях

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«После того, как он мне сделал предложение и мы обвенчались, я начала ему говорить: «С кем ты пошел, вот это мне не нравится, а если ты идешь в баню - это смертная казнь сразу же». Потому уже тоже стала ревность [с его стороны - прим.ред.], чтобы я дома была в девять часов вечера и не позже, с кем я иду, что за подружки, в какое место мы идем, как я оделась и так далее», - рассказала Погребняк.

Она сравнила такой подход с тюремным заключением и отметила, что избавиться от ревности ей помогла литература о семейных отношениях.

В итоге, по ее словам, они с Погребняком поняли, что друг другу нужно давать больше свободы.

Павел и Мария Погребняк познакомились еще в школе, их свадьба состоялась в 2014 году. Сейчас они воспитывают троих сыновей. Мария рассказывала, что не пользуется услугами няни, сама провожает детей в школу и помогает делать уроки.

Перед публикацией интервью у Погребняк возникли претензии к автору «Лучше - правду» Сурену Каграманову. В сторис на своей странице в Instagram она отметила, что просила его удалить часть записи.