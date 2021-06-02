Подготовился к ПМЭФ: Шнуров удалил все публикации в инстаграме

В преддверии открытия Петербургского международного экономического форума фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил удалить все публикации в своем Инстаграме, оставив лишь одну – фото девушки по имени Зоя. Он также подписан только на нее.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, что 2 июня должен состояться торжественный прием в честь открытия форума. Там Сергей Шнуров официально презентует свой проект «Зоя».

Как отмечается, ZOYA будет товарным знаком. Под ним планируется выпускать различные товары. Кроме того, под данным товарным знаком собираются представлять интересы компаний в сфере информационного продвижения и рекламы.

Ходят слухи, что Сергей Шнуров изменил вектор народного исполнителя в сторону певца элитных корпоративов и светских тусовок. Источники говорят, что проект будет камерным, а именно без большого числа техники, но с женским вокалом в стиле солисток «Ленинграда».

О загадочной девушке информации мало. Поклонники заметили, что брюнетка похожа на Матильду Шнурову . Она напомнила им ее благодаря темным волосам и пронзительным глазам.

Не так давно появилась информация о возможном переезде Шнурова в Москву. Однако он опроверг эти слухи.