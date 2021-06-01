«Не было детства»: Волочкова о занятиях балетом в юности

1 июня отмечается День защиты детей. Балерина Анастасия Волочкова призналась, что в первый летний день старается придерживаться семейных обычаев и традиций и обычно поздравляет дочку с праздником. И несмотря на то что сейчас Ариадна живет со своим отцом Игорем Вдовиным , этот раз также не станет исключением.

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«1 июня я всегда передаю Арише цветы и считаю нужным ее поздравить, поскольку это моя единственная дочка. Арина уже взрослая, ей 15 лет, но для меня она все равно ребенок, — подчеркивает Анастасия.

Кстати, этот день Анастасия всегда отмечала выходом на сцену. Но нынешнее 1 июня пройдет немного по другому сценарию.

«У меня была давняя традиция организовывать ежегодные благотворительные концерты с участием детей. В этом году этого не произошло, потому что у меня появился свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка», — поясняет артистка. — Его недавно поставили в репертуар в цирке «Аквамарин», поэтому от благотворительного выступления пришлось отказаться.

27 мая я танцевала фактически в лужах, потому что был сильный конденсат и брызги фонтанов повсюду. И детки выбегали из зала просто для того, чтобы меня обнять. Это было так трогательно, и я очень этим дорожу».

— А каким вам запомнилось собственное детство?

— У меня детства-то не было. Одно из самых ярких воспоминаний – это балет «Щелкунчик», который я посмотрела в пять лет в Мариинском театре. И я даже написала в своей книге, что у меня возникло ощущение, будто я родилась в этом возрасте.

Я грезила балетным искусством, но пришла в училище неспособным ребенком. Поэтому помимо основных занятий балетом, мне нужно было заниматься с дополнительным педагогом, которого мне наняли родители. Эльвира Валентиновна Кокорина, ученица великой Агриппины Вагановой , – это та женщина, которой я обязана своей жизнью. Она растягивала, выгибала мои ножки, развивала природные данные.

Возвращаясь домой после училища (путь обычно занимал час двадцать минут), я вставала к балетному станку, который родители прибили мне к стенке, и начинала оттачивать свое мастерство. Помню, как вечером с грустью смотрела из окна на то, как дети играли во дворе, катались на коньках.