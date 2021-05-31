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Раскрыты подробности о возлюбленной Харламова

Вероника Полынина
1 час назад
Новой возлюбленной Гарика Харламова Катерине Ковальчук – 28 лет, она приходится единокровной сестрой актрисе Анне Ковальчук, пишет «Комсомольская правда».
Возлюбленной Харламова оказалась сестра Анны Ковальчук
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О родстве со звездой сериалов «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» Катерина узнала только в 16-летнем возрасте. Теперь сестры тепло общаются и вместе проводят время.
Издание отмечает, что Катерина Ковальчук очень похожа на бывшую жену Харламова Кристину Асмус, у актрис похожи даже голоса.
Друзья Харламова утверждают, что с новой возлюбленной артист по-настоящему счастлив. Катерина заботится о Гарике, а он не стесняется проявлять нежность.
Как писал «Рамблер», Гарик Харламов и Катерина Ковальчук не подтверждали свой роман. Однако знаменитостей время от времени видят вместе. Сейчас они отдыхают в Сочи вместе с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. Их, в свою очередь, тоже воспринимают как пару.
Поклонники звезд, проследив за их публикациями, сделали вывод, что они все были в одном спа-комплексе.
Как сообщил Telegram-канал «Курятник», Гарик уже больше года находится в отношениях с Ковальчук. Они впервые встретились на съемках сериала «Гусар» и после этого не расставались.
Шоу-бизнес,Анна Ковальчук,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Комсомольская правда,
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