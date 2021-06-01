Машная призналась в обмане в программе Малышевой

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Во время эфира Малышева была вынуждена соврать зрителю, чтобы скорая помощь не приехала прямо во время него.

Звезде фильма «Гардемарины, вперед!» на программе два раза попытались измерить давление, однако тонометр вышел из строя.

«Прибор сломался, потому что давление зашкалило. Елена мне говорит: «Вы понимаете, мне сейчас нужно соврать. Или вас должна увезти скорая помощь», – рассказала актриса в эфире программы «Секрет на миллион».

Заявление телеведущей произвело сильное впечатление на Ольгу Машную. Именно это и подтолкнуло ее взяться за свое здоровье, ведь Малышева предрекла ей в лучшем случае жизнь «с палочкой».

Артистка понимала, что на давлении сказывается лишний вес. Именно по этой причине она решила худеть. Машная сообщила, что ей удалось за месяц похудеть на 10 килограммов, и сейчас она «на том же пути».