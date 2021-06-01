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Алика Смехова отказала рыжему «Иванушке» в любви

Елена Прошина
39 минут назад
В программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказали о двух мужчинах, которые были безответно влюблены в актрису и певицу Алику Смехову. Одним из них оказался солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов.
Алика Смехова отказала рыжему «Иванушке» в любви
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В студии программы появился одноклассник Смеховой, который рассказал, что влюбился в нее благодаря конкурсам чтецов - она впечатлила его своим талантом.
По его словам, благодаря Смеховой он стал профессиональным фотографом: в школе она узнала, что у одноклассника есть фотоаппарат и попросила устроить ей фотосессию.
Григорьев-Апполонов заявил, что тоже был влюблен в Смехову, когда ему было 19 или 20 лет.
«Ты меня тогда слила. Отказала мне в любви», - отметил он.
«Молодой был», - объяснила Смехова.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно о расставании Григорьева-Апполонова с женой и ее уходе к баскетболисту Андрею Зубкову.
Сначала певец говорил, что они с супругой решили взять паузу в отношениях, чтобы «разобраться каждый в себе», но разводиться не планируют. Однако позже женщина рассказала, что они разводятся, и в итоге вышла замуж за баскетболиста.
Шоу-бизнес,Андрей Зубков,Алика Смехова,НТВ,
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