После этого пользователи из Белоруссии на российских артистов обрушился шквал критики в соцсетях. Вера Брежнева и Валерий Меладзе даже отключили возможность оставлять комментарии в последних постах.
Представители Брежневой и Меладзе в комментарии «Открытым медиа» подтвердили, что артисты действительно выступали в Белоруссии, но, по их словам, они не подозревали, что мероприятие могло быть как-то связано с Виктором Лукашенко.
Менеджеры обоих певцов заявили, что организаторы обозначили выступление как корпоратив телеканала «Жара».
«Нам было сказано, что это корпоратив телеканала „Жара“. А потом появилась эта информация в интернете. Мы сами, мягко говоря, удивлены. Но у нас нет повода не доверять организаторам», - сказал концертный директор Брежневой.
Представители Лепса и Агаларова от комментариев отказались.
Как сообщал «Рамблер», 47-летний Виктор Лукашенко – старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. С 2005 года занимал должность помощника президента по национальной безопасности, в феврале 2021 года возглавил Национальный олимпийский комитет Белоруссии.