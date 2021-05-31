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Меладзе затравили за корпоратив в Минске

Вероника Полынина
1 час назад
Веру Брежневу и Валерия Меладзе затравили в соцсетях после выступления на частном корпоративе в Минске.
Как сообщил белорусский оппозиционный телеграм-канал «МотолькоПомоги», в минском ресторане «Лебяжий» прошла частная вечеринка, организованная старшим сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко. На вечеринке выступили Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Эмин Агаларов и Григорий Лепс.
После этого пользователи из Белоруссии на российских артистов обрушился шквал критики в соцсетях. Вера Брежнева и Валерий Меладзе даже отключили возможность оставлять комментарии в последних постах.
Представители Брежневой и Меладзе в комментарии «Открытым медиа» подтвердили, что артисты действительно выступали в Белоруссии, но, по их словам, они не подозревали, что мероприятие могло быть как-то связано с Виктором Лукашенко.
Менеджеры обоих певцов заявили, что организаторы обозначили выступление как корпоратив телеканала «Жара».
«Нам было сказано, что это корпоратив телеканала „Жара“. А потом появилась эта информация в интернете. Мы сами, мягко говоря, удивлены. Но у нас нет повода не доверять организаторам», - сказал концертный директор Брежневой.
Представители Лепса и Агаларова от комментариев отказались.
Как сообщал «Рамблер», 47-летний Виктор Лукашенко – старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. С 2005 года занимал должность помощника президента по национальной безопасности, в феврале 2021 года возглавил Национальный олимпийский комитет Белоруссии.
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