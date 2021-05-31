"Я не банк": у Эдварда Била закончились деньги для возмещения ущерба

Блогер также сообщил, что некоторые пострадавшие постоянно меняют суммы компенсаций и меняют уже обговоренные условия, чтобы получить от него больше денег. Он также напомнил пострадавшим, что "он не банк", а деньги уже закончились.

Ранее Тверской суд Москвы продлил на два месяца запрет определенных действий — находиться вне дома ночью — блогеру Эдварду Билу. Кроме того, Билу запрещено общаться без разрешения следователя с участниками дела, пользоваться интернетом и другими средствами связи, посещать массовые мероприятия и управлять машиной. 1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.