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Эдвард Бил продал машины, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим

Газета.Ru
1 час назад
Блогер Эдвард Бил, который проходит обвиняемым по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал, что продал машины, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим.
"Я не банк": у Эдварда Била закончились деньги для возмещения ущерба
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.
"Автомобили проданы. Не продается то, что не рентабельно", - сказал Бил.
Блогер также сообщил, что некоторые пострадавшие постоянно меняют суммы компенсаций и меняют уже обговоренные условия, чтобы получить от него больше денег. Он также напомнил пострадавшим, что "он не банк", а деньги уже закончились.
Ранее Тверской суд Москвы продлил на два месяца запрет определенных действий — находиться вне дома ночью — блогеру Эдварду Билу. Кроме того, Билу запрещено общаться без разрешения следователя с участниками дела, пользоваться интернетом и другими средствами связи, посещать массовые мероприятия и управлять машиной. 1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.
Шоу-бизнес,Москва,
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