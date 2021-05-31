«В Беларуси больше не рады»: Брежнева столкнулась с травлей

Представители артистов были вынуждены объясняться с журналистами. В частности, концертный директор Брежневой заявил, что им было сказано о корпоративе телеканала. Информацию подтвердил и пиар-менеджер Меладзе, заметив, что речь идёт о корпоративе «компании — партнёра музыкальной премии».

Жители Белоруссии, судя по всему, не стали долго разбираться и накинулись на исполнителей. «В Беларуси вам больше не рады», «Должны знать, перед кем вы вчера пели», «Бессовестная», написали в комментариях на странице Брежневой в Instagram.