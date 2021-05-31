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Белорусы затравили Брежневу и Меладзе за концерт у сына Лукашенко

News.ru
47 минут назад
Музыкальные исполнители Вера Брежнева и Валерий Меладзе столкнулись с травлей — оппозиционно настроенные белорусы уверены, что артисты пели на «частном корпоративе» по приглашению старшего сына президента Александра Лукашенко — Виктора, передаёт «МК».
«В Беларуси больше не рады»: Брежнева столкнулась с травлей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Представители артистов были вынуждены объясняться с журналистами. В частности, концертный директор Брежневой заявил, что им было сказано о корпоративе телеканала. Информацию подтвердил и пиар-менеджер Меладзе, заметив, что речь идёт о корпоративе «компании — партнёра музыкальной премии».
Жители Белоруссии, судя по всему, не стали долго разбираться и накинулись на исполнителей. «В Беларуси вам больше не рады», «Должны знать, перед кем вы вчера пели», «Бессовестная», написали в комментариях на странице Брежневой в Instagram.
Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина после конфликта с блогером Валей Карнавал попала под шквал критики со стороны фанатов тиктокера. Однако артистка не растерялась и выступила с официальным ответом на слова хейтеров в Instagram.
Шоу-бизнес,Лариса Долина,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Александр Лукашенко,
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