В студии программы «Звезды сошлись» адвокату Успенской задали вопрос, упомянут ли в завещании супруг актрисы Александр Плаксин , с которым они прожили вместе более 30 лет.

«Догадаться несложно», — ответила юрист.

По словам адвоката королевы шансона Елены Сениной, когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен и не ответил ни на одно из пяти предложение начать переговоры, певица по настоянию юриста оформила завещание.

Плаксин отсудил у знаменитой супруги, в тени которой находился всю жизнь, половину 400-миллионного состояния Успенской и втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе за 110 миллионов рублей.

Исполнительница долго и безуспешно пыталась вывести мужа на диалог и обсудить вопрос раздела семейного имущества. Однако теперь Любовь грозит отправить Александра в тюрьму.