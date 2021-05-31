В студии программы «Звезды сошлись» адвокату Успенской задали вопрос, упомянут ли в завещании супруг актрисы Александр Плаксин
, с которым они прожили вместе более 30 лет.
«Догадаться несложно», — ответила юрист.
По словам адвоката королевы шансона Елены Сениной, когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен и не ответил ни на одно из пяти предложение начать переговоры, певица по настоянию юриста оформила завещание.
Плаксин отсудил у знаменитой супруги, в тени которой находился всю жизнь, половину 400-миллионного состояния Успенской и втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе за 110 миллионов рублей.
Исполнительница долго и безуспешно пыталась вывести мужа на диалог и обсудить вопрос раздела семейного имущества. Однако теперь Любовь
грозит отправить Александра в тюрьму.
Отмечается, что Любовь Успенская и Александр Плаксин должны были бы наследовать имущество друг друга, если бы не было завещания.