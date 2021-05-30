Семенович искала жениха на московских улицах

Лето – пора любви и свадеб. Анна Семенович записала веселый видеоролик на эту тему.

Фото: Instagram Instagram

Певица в пышном свадебном платье с непременным декольте ходит по московским улицам и приглядывается к прохожим.

Ищет подходящего жениха. Когда мужчина кажется ей достойным кандидатом, она спрашивает:

«Женишься на мне?»

Один молодой человек сразу отказал красотке, и Семенович, одев боксерскую перчатку, как следует ему врезала.

Другой испугался, и тут же согласился, и они с Анной ушли взявшись за руки.