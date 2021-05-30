В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Семенович искала жениха на московских улицах

Ирина Лебедева
1 час назад
Лето – пора любви и свадеб. Анна Семенович записала веселый видеоролик на эту тему.
Семенович искала жениха на московских улицах
Фото: InstagramInstagram
Певица в пышном свадебном платье с непременным декольте ходит по московским улицам и приглядывается к прохожим.
Ищет подходящего жениха. Когда мужчина кажется ей достойным кандидатом, она спрашивает:
«Женишься на мне?»
Один молодой человек сразу отказал красотке, и Семенович, одев боксерскую перчатку, как следует ему врезала.
Другой испугался, и тут же согласился, и они с Анной ушли взявшись за руки.
«Лето Пора свадеб. Я всем желаю встретить свою настоящую любовь», - написала Анна в микроблоге.
Как ранее сообщал «Рамблер», Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле из-за закрытия границ. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Шоу-бизнес,Анна Семенович,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители