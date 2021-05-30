Семенович искала жениха на московских улицах

Лето – пора любви и свадеб. Анна Семенович
записала веселый видеоролик на эту тему.
Певица в пышном свадебном платье с непременным декольте ходит по московским улицам и приглядывается к прохожим.
Ищет подходящего жениха. Когда мужчина кажется ей достойным кандидатом, она спрашивает:
Один молодой человек сразу отказал красотке, и Семенович, одев боксерскую перчатку, как следует ему врезала.
Другой испугался, и тут же согласился, и они с Анной ушли взявшись за руки.
«Лето Пора свадеб. Я всем желаю встретить свою настоящую любовь», - написала Анна в микроблоге.
Как ранее сообщал
«Рамблер», Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле из-за закрытия границ. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».