Рустам Солнцев посоветовал Бузовой закусывать

Сейчас в СМИ и социальных сетях широко обсуждается скандальное поведение Ольги Бузовой на фестивале в Волгограде

Фото: Instagram Instagram

Большинство людей после просмотра роликов с ее участием считают, что звезда не рассчитала дозу алкоголя.

В своем инстаграме он выложил видео, где видно, как Бузова, теряя равновесие, двигается на сцене, а «подтанцовка» - несколько парней в белых рубашках – ее оберегают от возможного падения.

«Закусывайте! Это спасает жизни!» - написал шоумен в микроблоге.

Мнения комментаторов разделились. Многие ополчились на Ольгу, они уверены, что звезда вышла на сцену в нетрезвом состоянии, что вообще ни в какие ворота.

Но некоторые считают, что поющая телеведущая просто очень устала, и физически измотана болезнями, стрессами и рабочей перегрузкой.

Как ранее сообщал «Рамблер», по словам Бузовой, первые заработанные деньги она потратила на покупку жилья для мамы, после чего у нее осталось «ноль денежек, ни одного рубля».