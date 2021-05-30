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Рустам Солнцев посоветовал Бузовой закусывать

Ирина Лебедева
34 минуты назад
Сейчас в СМИ и социальных сетях широко обсуждается скандальное поведение Ольги Бузовой на фестивале в Волгограде.
Рустам Солнцев посоветовал Бузовой закусывать
Фото: InstagramInstagram
Большинство людей после просмотра роликов с ее участием считают, что звезда не рассчитала дозу алкоголя.
Рустам Солнцев тоже придерживается этой точки зрения.
В своем инстаграме он выложил видео, где видно, как Бузова, теряя равновесие, двигается на сцене, а «подтанцовка» - несколько парней в белых рубашках – ее оберегают от возможного падения.
«Закусывайте! Это спасает жизни!» - написал шоумен в микроблоге.
Мнения комментаторов разделились. Многие ополчились на Ольгу, они уверены, что звезда вышла на сцену в нетрезвом состоянии, что вообще ни в какие ворота.
Но некоторые считают, что поющая телеведущая просто очень устала, и физически измотана болезнями, стрессами и рабочей перегрузкой.
Как ранее сообщал «Рамблер», по словам Бузовой, первые заработанные деньги она потратила на покупку жилья для мамы, после чего у нее осталось «ноль денежек, ни одного рубля».
Только после того, как квартирный вопрос для мамы был закрыт, Ольга стала думать о том, чтобы заработать и на собственную жилплощадь.
Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Волгоград,
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