В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Тетя обвинила сына Алибасова в избиении отца

Ирина Лебедева
1 час назад
В семействе Алибасовых не утихают скандалы. На этот раз подняла шум сестра Бари Каримовича.
Тетя обвинила сына Алибасова в избиении отца
Фото: InstagramInstagram
Она пожаловалась в правоохранительные органы, обвинив Бари-младшего в избиении больного отца.
«В полицию поступило сообщение, что основателя группы „На-На“ избил собственный сын. Звонившая представилась сестрой Алибасова и просила прислать в его дом наряд, чтобы проверить, все ли хорошо», — цитирует сообщение источника «Пятый канал».
Как выяснила полиция, сын продюсера в это время находился в Калининграде.
Предполагают, что странное заявление – следствие конфликта между продюсером и его родственницей.
Якобы ранее он получала его пенсию и имела право распоряжаться ею, а теперь Алибасов решил сам пользоваться выплатами. Это и спровоцировало ссору.
Как ранее писал «Рамблер», Бари Алибасов-младший заявил об исчезновении крупной суммы денег, которую он откладывал на реабилитацию отца, продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители