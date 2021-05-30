Тетя обвинила сына Алибасова в избиении отца

В семействе Алибасовых не утихают скандалы. На этот раз подняла шум сестра Бари Каримовича.

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Она пожаловалась в правоохранительные органы , обвинив Бари-младшего в избиении больного отца.

«В полицию поступило сообщение, что основателя группы „На-На“ избил собственный сын. Звонившая представилась сестрой Алибасова и просила прислать в его дом наряд, чтобы проверить, все ли хорошо», — цитирует сообщение источника «Пятый канал».

Как выяснила полиция, сын продюсера в это время находился в Калининграде.

Предполагают, что странное заявление – следствие конфликта между продюсером и его родственницей.

Якобы ранее он получала его пенсию и имела право распоряжаться ею, а теперь Алибасов решил сам пользоваться выплатами. Это и спровоцировало ссору.