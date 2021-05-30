Тетя обвинила сына Алибасова в избиении отца

В семействе Алибасовых не утихают скандалы. На этот раз подняла шум сестра Бари Каримовича.
«В полицию поступило сообщение, что основателя группы „На-На“ избил собственный сын. Звонившая представилась сестрой Алибасова и просила прислать в его дом наряд, чтобы проверить, все ли хорошо», — цитирует сообщение источника «Пятый канал».
Как выяснила полиция, сын продюсера в это время находился в Калининграде.
Предполагают, что странное заявление – следствие конфликта между продюсером и его родственницей.
Якобы ранее он получала его пенсию и имела право распоряжаться ею, а теперь Алибасов решил сам пользоваться выплатами. Это и спровоцировало ссору.
Как ранее писал
«Рамблер», Бари Алибасов-младший заявил об исчезновении крупной суммы денег, которую он откладывал на реабилитацию отца, продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.