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Певица Слава планирует купить отель Софии Ротару

Ирина Лебедева
59 минут назад
София Ротару в неспешном порядке и без особого пиара второй год пытается продать свой отель «Вилла София», который находится в Ялте.
Изначально, как писали СМИ, она хотела получить за недвижимость 25 миллионов евро, сейчас цена снижена до 23 миллионов. По сегодняшнему курсу это более двух миллиардов рублей.
Певица Слава присматривается к роскошной гостинице. В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она сказала, что планирует купить «Софию».
Но несколько позже – в конце горячего летнего сезона.
«Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», - цитирует ее слова teleprogramma.pro.
Слава не первый раз вкладывает заработанные деньги в недвижимость.
Недавно она приобрела седьмую по счету квартиру в высотке с видом н Москва-реку. За апартаменты на 34 этаже звезда отдала сто миллионов рублей.
Как ранее писал «Рамблер», Слава рассказала, что у нее есть чутье, какая недвижимость в будущем вырастет в цене.
Например, она купила несколько квартир в Сочи, и они подорожали на 160%.
Певица упомянула, что у нее есть недвижимость в Австрии, а на пенсии она рассчитывает жить на ренту от недвижимости.
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