София Ротару в неспешном порядке и без особого пиара второй год пытается продать свой отель «Вилла София», который находится в Ялте.

Изначально, как писали СМИ, она хотела получить за недвижимость 25 миллионов евро, сейчас цена снижена до 23 миллионов. По сегодняшнему курсу это более двух миллиардов рублей.

Певица Слава присматривается к роскошной гостинице. В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она сказала, что планирует купить «Софию».

Но несколько позже – в конце горячего летнего сезона.

«Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», - цитирует ее слова teleprogramma.pro.

Слава не первый раз вкладывает заработанные деньги в недвижимость.

Недавно она приобрела седьмую по счету квартиру в высотке с видом н Москва-реку. За апартаменты на 34 этаже звезда отдала сто миллионов рублей.

Как ранее писал «Рамблер», Слава рассказала, что у нее есть чутье, какая недвижимость в будущем вырастет в цене.

Например, она купила несколько квартир в Сочи, и они подорожали на 160%.