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У Федункив отказывают ноги

Ирина Лебедева
1 час назад
Как стало известно СМИ, у популярной комедийной актрисы Марины Федункив серьезные проблемы со здоровьем.
У Федункив отказывают ноги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет портал nation-news.ru со ссылкой на собственные источники, звезда перенесла экстренную операцию.
Сейчас Марина еле-еле передвигается с посторонней помощью.
«Медбратья выгуливают артистку, держа под руки», - сообщает источник.
Федункив пару недель назад в инстаграме разместила рекламу лекарственных средств от проблем, связанных с болезнями сосудов ног.
Не исключено, что она страдает именно такими заболеваниями.
Как ранее писал «Рамблер», Актриса Марина Федункив страдала депрессией и от домашнего насилия. Об этом, как сообщают «7Дней», она рассказала сама.
Ее второй муж бизнесмен Михаил страдает тяжелой наркотической зависимостью, она знала об этом, но все равно вышла за него замуж, чтобы спасти.
Супруг бил ее и так и не смог бросить наркотики. Они прожили вместе 13 лет.
Шоу-бизнес,Марина Федункив,
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